ALG Spor, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti

Gaziantep ALG Spor, TFF Kadınlar Süper Lig'in son haftasında Kalyon Stadı'nda konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın tüm gelirlerinin ise depremzedelere bağışlanacağı açıklandı.

TFF Kadınlar Süper Lig'in 18. haftası ve normal sezonun son maçında Gaziantep ALG Spor, ligin güçlü ekiplerinden Beşiktaş'ı konuk etti. Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanan, taraftarların yoğun ilgi gösterdiği ve tüm gelirlerinin depremzedelere bağışlandığı maça ev sahibi ekip hızlı başlayarak 17. dakikada Ece Tekmen'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya ise konuk Beşiktaş hızlı başladı ve 56. Tetyana ile skoru eşitledi. Ev sahibi ALG Spor, zorlu maçı uzatma dakikalarında Zehra'nın ayağından bulduğu golle 2-1 kazanarak normal sezonu 41 puanla lider tamamladı.

"Halkımızı biraz olsun mutlu edebildiysek ne mutlu bize"

Gaziantep ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, zorlu maçın ardından yaptığı açıklamada, “Daha öncede dediğimiz gibi bu ortamda bizim için futbol ikinci planda ama dediğimiz gibi hayat devam ediyor. Şehrimize biraz olsun tebessüm verebilmek adına mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu bağlamda depremzedelerimize yarar sağlamak adına Beşiktaş Kulübü'nün de onay vermesi ile son maçımızı Kalyon'da taraftarımız önünde oynadık. Bu maçın en önemli yanı bu maçtan elde edilen tüm gelirleri TFF'mizin başlattığı 'Omuz Omuza' kampanyasına aktaracağız. Bu maçtan alınan sonuçtan çok bugün bu sahada mücadele eden tüm oyuncuları tebrik ediyorum. Maçımızı Gaziantep'te oynama isteğimizi ve bu kampanyaya katkı sağlayan Beşiktaş Kulübü'ne de teşekkür ediyoruz. Bir teşekkür de Gaziantep halkına ve taraftarlarımıza, bu güzel ve anlamlı günde bizi yalnız bırakmadılar. İnşallah şehrimize ikinci şampiyonluk kupasını getirerek biraz olsun onları mutlu etmek istiyoruz” diye konuştu.