ALG Spor, deplasmanda Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti

hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi A Grubu 12. hafta mücadelesinde Gaziantep ALG Spor ile Fatih Karagümrük İstanbul Vefa Stadyumu'nda karşılaştı. Maça oldukça hızlı başlayan sarı-grili takım, 3. dakikada Eda'nın penaltıdan attığı golle deplasmanda 1-0 öne geçerken ev sahibi Karagümrük ise arka arkaya bulduğu gollerle devreyi 2-1 öne kapattı. ALG Spor, ikinci yarıda rakip ceza sahada yoğun baskı oluşturdu. Gaziantep ekibi, Karagümrük karşısında maçın sonlarına doğru önce Mariem, ardından ise maçın skorunu belirleyen Arzu Karabulut'un golleriyle İstanbul deplasmanında 3-2 galip gelmeyi başardı. Gaziantep ALG Spor, geçen sezon finalde yenerek şampiyon olduğu rakibi Fatih Karagümrük'ü ligin 12. hafta mücadelesinde de taraftarı önünde de 3-2 mağlup ederek B grubunda liderliğini perçinleştirdi.

Bu sonuçla puanını 26 yapan sarı-grili takım, maç sonunda büyük sevinç yaşandı. Maçtan sonra sahaya inen ALG Spor Başkanı Ali Gözcü, tek tek oyuncularına sarılarak galibiyeti kutladı. Gözcü, ligin güçlü ekiplerinden Karagümrük karşısında önemli sonuç aldıklarını söyledi.