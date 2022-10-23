ALG Spor deplasmanda rahat kazandı: 0-4

haftasında deplasmanda Karadeniz Ereğli Belediyespor'u 4-0 mağlup etti.

Sezonun ilk haftasında Hatayspor ile 3-3 berabere kalan Gaziantep ALG Spor, ligin ikinci haftasında deplasmanda karşılaştığı Karadeniz Ereğli Beledeyispor'u 4-0 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini elde etti. İlk yarıyı Mariem'in 6. ve 41. dakikada attığı gollerle 2-0 önde kapatan Sarı-grili takım, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürerek 51. dakikada Rose Bella ve 83. dakikada Dilek'in attığı gollerle sahadan 4-0 galip ayrılan taraf oldu.

Başkan Ali Gözcü'den takıma tebrik

Ligin ilk haftasında şanssız bir şekilde 2 puan kaybettiklerini belirten Gaziantep ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, "Kadınlar Süper Ligi ilk haftasında öne geçmemize rağmen evimizde 2 puan kaybetmiştik ama bu bizim için yola çıkarken ufak bir yol kazası oldu. Takımımız Ereğli deplasmanında iyi bir oyun ortaya koyarak kazanmasını bildi ve bu galibiyetten dolayı teknik ekip ve tüm oyuncularımızı kutluyorum. İnşallah taraftarlarımızın desteğiyle ligde çıkışa geçeceğiz" diye konuştu.