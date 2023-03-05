ALG Spor, Dudullu'yu 3-0 yenerek çeyrek finali garantiledi

haftasında İstanbul'da karşılaştığı Dudulluspor'u 3-0 mağlup ederek çeyrek finali garantiledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin ardından ara verilen TFF Kadınlar Futbol Süper Ligi kaldığı yerden yeniden start aldı. Depremin vurduğu şehirlerden birisi olan ve oldukça zor bir süreçten geçen Gaziantep ALG Spor, İstanbul'da Dudulluspor ile karşılaştı. Deprem bölgesindeki birçok takım ligden çekilirken çok zor koşullara rağmen lige devam kararı alan Gaziantep ALG Spor, İstanbul Maltepe Hasan Polat Stadı'nda oynanan maçta Dudulluspor'u Fernanda, Kipoyi ve Arzu Karabulut'un ayağından bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti. Maç öncesi Türk bayrağı açarak depremzedeleri unutmayan sarı-grili futbolcular, Dudullu karşısında alınan galibiyeti depremzedelere armağan etti.

ALG Spor çeyrek finali garantiledi

Aldığı 3-0 galibiyetle A Grubu'nda lider konumunda bulunan ALG Spor, normal sezonun bitimine 2 hafta kala çeyrek finale çıkmayı garantiledi. Maçın ardından açıklama yapan Gaziantep ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, "Açıkçası futbol ikinci planda, devam kararı alırken çok kez düşündük ama şehrimize ikinci bir kupayı getirerek biraz olsun moral verelim dedik. O yüzden liglere çıkmaya karar verdik ve maçımızı İstanbul'da oynadık. Dudullu karşısında alınan galibiyeti depremzedelere armağan ediyoruz" diye konuştu.