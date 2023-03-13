ALG Spor, Fatih Vatanspor'u 2-1 mağlup etti

haftasında deplasmanda karşılaştığı Fatih Vatanspor'u Arzu ve Mariem'in attığı gollerle 2-1 mağlup etti.

haftasında deplasmanda Fatih Vatanspor ile karşılaştı. İlk yarıyı 32. dakikada Arzu Karabulut'un ayağından bulduğu golle 1-0 önde kapatan sarı-grili takım, ikinci yarıda güzel futbolunu sürdürdü ve 74. dakikada Mariem ile durumu 2-0'a getirdi. Ev sahibi Fatih Vatanspor ise son dakikalarda farkı 1'e indirse de sahadan 3 puanla ayrılan bu taraf ALG Spor oldu. Geçen hafta Dudulluspor karşısında 3-0 kazanarak çeyrek finali garantileyen Gaziantep ALG Spor, İstanbul deplasmanında karşılaştığı rakibi Fatih Vatanspor'u da 2-1 mağlup ederek adım adım play-off yürüyüşünü sürdürdü.

"Takımımız ciddiyetini bozmadan oynuyor"

Gaziantep ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, “Her ne kadar çeyrek finali garantilemiş olsak da takımımız ciddiyetini kaybetmeden oynadı. Güzel oyun ortaya koyarak kazandık. Galibiyetten dolayı teknik ekibi ve oyuncularımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.