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ALG Spor hazırlık maçını farklı kazandı

ALG Spor, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Kayserispor’u 5-0 mağlup etti.

ALG Spor, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Kayserispor'u 5-0 mağlup etti.


TFF Kadınlar 1. Ligi yeni sezon çalışmalarını hazırlık maçlarıyla sürdüren ALG Spor, Kayserispor ile karşı karşıya geldi. ALG Spor, zorlu hazırlık karşılaşmasını 5-0 galip bitirdi. ALG Spor'un zorlu hazırlık maçındaki gollerini Ecem, Mariam, Derya, Ebru ve İlayda attı.


Taraftarlardan yoğun destek


Gaziantep Hasan Celal Güzel Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya ALG Spor taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşmayı izlemeye gelen ALG Spor taraftarı stadı doldururken, bin kişiye yakın sarı-grili taraftar takımlarına destek verdi.


Başkan Gözcü, oyuncularını kutladı


Hazırlık maçı sonrası kadın futbolcuları tebrik eden ALG Spor Başkanı Ali Gözcü, takımın performansından çok memnun olduğunu söyledi. Gözcü, önümüzdeki günlerde yapılacak yeni transferlerle de daha da güçleneceklerini de söyleyerek tüm takımı ve teknik ekibi kutladı.

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