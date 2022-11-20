ALG Spor, İzmir'de gol oldu yağdı: 0-10

hafta mücadelesiyle yeniden start verirken Gaziantep ALG Spor, İzmir'de farklı kazandı.

Yeni sezonda şampiyonluğun en güçlü adayı olan 2021-2022 şampiyonu Gaziantep ALG Spor, İzmir deplasmanında karşılaştığı Altay'ı 10-0 mağlup etti. Maça oldukça hızlı başlayan Sarı-grili takım farklı galibiyete imza atarak liderliğini sürdürdü. İzmir ekibi karşısında alınan farklı galibiyetin ardından ALG Spor'da büyük sevinç yaşandı.

"Farklı galibiyet oldu"

Gaziantep ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, farklı galibiyetten dolayı takımını tebrik ederek, “Farklı bir galibiyet oldu. ALG Spor bu tür sonuçlara imza atan bir takım. Amacımız ve hedefimiz belli, o yolda ilerliyoruz. Bu farklı galibiyetten dolayı teknik ekip ve oyuncularımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.