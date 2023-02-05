ALG Spor, Michle Akaba'yı kadrosuna kattı

Gaziantep ALG Spor, son olarak İspanya'nın Levante takımında forma giyen 30 yaşındaki Kamerun oyuncu Michle Akaba kadrosuna kattı.

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi A grubunun lideri Gaziantep ALG Spor, play-off finalleri öncesi arka arkaya transfer bombalarını patlatmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Farlyn Quinez'yi transfer eden Gaziantep ALG Spor, bir bomba daha patlatarak Levante takımının önemli ismi 30 yaşındaki Kamerun oyuncu Michle Akaba'yı kadrosuna kattı. Gelmeden önce takım hakkında bilgi aldığını ve ALG Spor'un Süper Ligi'n güçlü ekiplerinden birisi olduğunu belirten Kamerunlu oyuncu, takımla birlikte bu sezon ikinci kez şampiyon olacaklarının sözünü verdi.

"Kadromuza güç kattık"

Gaziantep ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, Farlyn'in ardından bir başka önemli oyuncu Michle Akaba'yı transfer ederek kadroyu güçlendirdiklerini belirtti. Gözcü, "Bu sezon daha zor ve çetin geçiyor. Tabii bu da Kadınlar Süper Ligi kalitesinin ne kadar arttığını gösteriyor. Play-Off'ta rakiplerimiz bize karşı daha farklı ve hırslı olmaya çalışacaklar. Biz de bu yolda transfer takviyesi yaparak kadromuza güç kattık. Michle Akaba da o transferlerimizden birisi. Akaba, kendini ispatlamış önemli bir oyuncu, kendisine kulübümüzde başarılar diliyorum. İnşallah bu sezon da taraftarlarımızın desteğiyle şehrimize üst üste ikinci kez şampiyonluğu getireceğiz" diye konuştu.