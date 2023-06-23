ALG Spor'da Kenan Öztürk dönemi

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep ALG Spor, yeni sezon öncesi teknik ekipte değişikliğe gitti ve takımın başına Mehmet Kenan Öztürk'ü getirdi.

İlk olarak takıma önemli katkıları bulunan genç antrenör Salih Öner ile birlikte kaleci antrenörü Orhan Oğuz ve yardımcı antrenör Barış Özkalkan ile yollarını ayıran Gaziantep ALG Spor, tecrübeli teknik direktör Mehmet Kenan Öztürk ile sözleşme imzaladı. Sarı-grili takımda yardımcı antrenör olarak ise Uğur Alkan göreve getirilirken, kulübün sportif direktörü de Hüseyin Aykut Zorer oldu.

Mehmet Kenan Öztürk: "Şampiyonluk yaşamayı bize nasip etsin inşallah"

İlk kez kadın futbol takımının başına geçen Mehmet Kenan Öztürk, hedeflerinin takımı şampiyonluğa taşımak olduğunu ve kendisine güvenen kulüp başkanı Ali Gözcü'ye de teşekkür etti. Öztürk, "2023-2024 sezonunda Kadın Futbol Ligi'nin marka olmuş takımı ALG Spor ile anlaşmaktan dolayı çok mutluyum. Oldukça önemli göreve geldiğimin farkındayım. Hedefini hep şampiyonluk olarak belirleyen Başkanımız Ali Gözcü'ye bana güvendiği için teşekkür ediyorum. Rabbim Şampiyonluk ile taçlandırılmış bir sezon yaşamayı bizlere nasip etsin inşallah" dedi.

Ali Gözcü: "Kenan Öztürk kendini kanıtlamış isim"

Gaziantep ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, Kenan Öztürk'ün kendini kanıtlamış ve önemli bir isim olduğunu belirterek, "Ben öncelikle kulübümüze katkı veren Salih hocama, Orhan hocama ve Barış hocama hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu bir kan değişikliği, hocalarımızın kulübümüze verdiği emekler çok değerlidir. Bu kan değişikliğiyle birlikte takımımızın başına kendini kanıtlamış bir hocayı getirdik. Kenan hocamız hem kendisi Gaziantepli hem de önemli bir isim. Takımımızda önemli işler yapacağına inanıyoruz. Kendisine ve ekibine başarılar diliyorum. Tabii hocamızın raporları yönünde ise transfer çalışmalarımız hız kazanacak" diye konuştu.