ALG Spor'dan iki önemli transfer

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Bu sezonda yine hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Gaziantep ALG Spor, kadrosuna iki önemli ismi takviye yaptı. U19 Milli takımının başarılı isimlerinden Didem Dilber ve başarılı stoperi Selin Türkoğlu, Gaziantep ALG Spor ile sözleşme imzaladılar. Kulüp Başkanı Ali Gözcü, U19 Milli takımının iki başarılı isimleri Selin ve Dilber'i transfer ederek kadroyu güçlendirdiklerini ifade etti. Bu sezonda ligi şampiyon olarak tamamlayıp yine Avrupa'ya gitmek istediklerini belirten başkan Gözcü, teknik ekibe ve oyunculara inançlarının yüksek olduğunu söyledi. Öte yandan Sarı-Grili takım ile imzayı alan her iki oyuncu takımın Antalya Side'de gerçekleştirilen kampa giderek çalışmalara katıldı.