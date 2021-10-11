ALG Spor'dan Milli takıma 9 futbolcu

Kadın A Milli Takımı'nın 21 Ekim 2021 tarihinde İstanbul'da Bulgaristan ile 26 Ekim 2021 tarihinde ise deplasmanda Sırbistan ile oynayacağı Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu müsabakaları öncesinde aday kadrosu açıklanırken Gaziantep ALG Spor'dan 9 futbolcu Milli takıma davet edildi.

Yeni sezon hazırlıklarına kendi tesislerinde yaptığı çalışma ile devam eden Gaziantep ALGSPOR'da 9 futbolcu A Milli takıma çağrıldı. Kadınlar 1. Liginde en çok oyuncu gönderen iki kulüpten birisi olmanın gururunu yaşayan Gaziantep ALGSPOR'da 2 yabancı oyuncu da ülkelerinin Milli takımına çağırıldı.

11 futbolcuya milli davet

Türkiye Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kırağası 21 Ekim ve 26 Ekim tarihlerinde oynanacak iki zorlu maç öncesi sarı-grili takımdan 9 futbolcuyu kadroya aldı. Türkiye A Milli takımına Selda Akgöz, Medine Erkan, Kezban Tağ, Emine Ecem Esen, Ebru Topçu, Ece Tekmen, İlayda Civelek, Derya Arhan ve Gülbin Hız çağrılan isimler olurken Jale Azerbaycan, Maryama ise Tunus Milli takımına çağrılırken 11 futbolcusunu Milli takıma gönderen sarı-grili takımda büyük gurur yaşanıyor. Aday kadroya davet edilen oyuncular 10 Ekim Pazar günü saat 14.00'te, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

''Çalışmalarımızın karşılığını alıyoruz''

Gaziantep ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, 2'si yabancı Milli takımlara 11 oyuncu göndermenin gururunu yaşadıklarını belirterek, "Daha öncede ifade etmiştim. Milli takıma oyuncu göndermekten dolayı son derece mutlu ve gururluyuz. Tabii burada kimin oyuncusu olduğu önemli değil. Milli takımımızın başarısı çok önemli. Ben her zaman söylüyorum, milli takım bizim vazgeçilmezimizdir.Burada bizi ayrıca mutlu eden şey, çalışmalarımızın ve emeğimizin karşılığını alıyoruz. Kadın futboluna önemli yatırımlar yapan kulüplerin en başında geliyoruz. Bundan sonra da bu yatırımlarımız devam edecek. A Milli takımımıza Bulgaristan ve Sirbistan karşıbında başarılar diliyorum" diye konuştu.