ALG Spor'dan Vali Gül'e ziyaret

Altyapıda önemli bir projeye imza atmaya hazırlanan Gaziantep ALG Spor, projenin destekçisi olan Gaziantep Valisi Davut Gül'ü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Gaziantep ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, Yönetim Kurulu Üyesi Murat Balcı, altyapı hocaları ve altyapı oyuncuları, Gaziantep Valisi Davut Gül'e ziyarette bulundu. ALG Spor heyeti, Vali Gül'e 'Futbol'un Yıldızı Sen Ol" projesi ile ilgili bilgi verdi. Ziyarette Vali Gül, ALG Spor'un yaptığı çalışmaları takdirle takip ettiklerini belirterek kulüp yönetimini tebrik etti. Başkan Gözcü, Vali Davut Gül'ün isminin yazılı olduğu 27 numaralı forma hediye ederken desteklerinden dolayı da teşekkür etti.

"Türk futboluna oyuncu yetiştirmek istiyoruz"

Başkan Ali Gözcü, "Gaziantep'te tüm okullara giderek altyapı hocalarımızla birlikte taramalar yaptık. İnşallah nasip olursak 15 Ocak'ta büyük bir organizasyon ile 210 kız çocuklarımızın katılımıyla altyapı seçmesi gerçekleştireceğiz. Ayrıca Milli takımımıza 20 tane altyapı sporcu isim listesi gönderildi milli takımımızın talepleri doğrultusunda. Amacımız Gaziantep'te kız çocuklarını, gençlerimizi sporla buluşturup Türk futboluna kazandırmak ve bize bu bağlamda destek olan Valimiz Davut Gül'e teşekkür ediyoruz" dedi.

"ALG Spor Türkiye'de örnek kulüp"

Gaziantep Valisi Davut Gül ise ALG Spor'un önemli işler yaptığını belirterek, "Göreve geldiğim günden bu yana Gaziantep ALG Spor'u gururla takip ediyorum. Çok güzel işler yapıyorlar, ALG Spor, Türkiye'de örnek bir kulüp oldu. Kadın futbolunda aşama kaydedilmesinde önemli bir rol üstlendiler. Altyapıdaki bu çalışma ise çok güzel proje ve inanıyorum ki buradan yetişecek kızlarımız Türk futboluna kazandırılacaktır. Güzel giden, başarılı işlerin her zaman yanındayız" diye konuştu.