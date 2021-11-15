ALG Sporlu Ebru Topçu, Tam Saha dergisine konuştu

Gaziantep ALG Spor ve Kadın A Milli Futbol Takımı'nın başarılı futbolcusu Ebru Topçu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun çıkardığı Tam Saha dergisine konuk oldu.

Gaziantep ALG Spor ve Kadın Futbol A Milli Takımı'nın başarılı futbolcusu Ebru Topçu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun çıkardığı Tam Saha dergisine açıklamalarda bulundu. Tam saha dergisine verdiği röportajda kadın futbolunda son iki yılda yaşanan gelişmeleri inanılmaz bulduğunu belirten başarılı oyuncu, Gaziantep ALG Spor ile Başkan Ali Gözcü hakkında da övgü dolu sözler sarf etti. Topçu, maçların TV'den yayınlanmasının ilgiyi katladığını, büyük kulüplerin de lige katılmasının ise müthiş olduğunu vurguladı.

Futbolculuk hikayesini anlattı

Gaziantep ALG Spor'un başarılı yıldızı Ebru Topçu, dergiye yaptığı açıklamalarda futbolculuğa başlayış hikayesini anlatarak, "Babam Ereğli'de amatörde oynamış. Abim de yine amatörde oynuyordu. O zamanlar erkek takım seçmeleri oluyordu. Abim onlara gidiyordu. Kadın futbol takımı kurulmamıştı. 9 yaşındayken de seçmeye gittim. Bir gün evde her zamanki gibi kendi kendime top koştururken babam geldi ve 'Sana bir sürprizim var. Ereğli'de kadın futbol takımı kurulacakmış. Seçmeleri yapılacakmış' dedi. Çok heyecanlandım. Evde kendi kendime çalışmaya başladım. Biz Berna Yeniçeri ile uzaktan akrabayız. Evlerimiz yan yana, o zamandan beri birlikte oynuyoruz" dedi.

"Ali Gözcü, kadın futbolunun bir yerlere gelmesine katkı sağladı"

Yaklaşık 3 sezondur başarılı bir şekilde Gaziantep ALG Spor forması giyen Ebru Topçu, Kulüp Başkan Ali Gözcü ile ilgili de övgü dolu sözler sarf etti. Topçu, "Üç yıldır ALG Spor'dayım. Bizimle gerçekten inanılmaz ilgilenen bir başkanımız var. Ali Gözcü kadın futbolunun Gaziantep'te bir yerlere gelmesini sağlayan kişidir. Bir isteğimiz olsun, eksiğimiz olsun her şekilde yerine getirmek için çok çalışıyor sağ olsun. Gaziantep'teki maddi ve manevi destek çok iyi. Güzel imkanlar sunuyor bize" diye konuştu.