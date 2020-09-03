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ALGSPOR başarılı hocasıyla sözleşme yeniledi

Türkiye Kadınlar Futbol Ligini birinci bitirerek Türk futbol tarihine adını yazdıran ALGSPOR, takımın şampiyonluğunda önemli rol oynayan teknik direktör Aslı Canan Sabırlı ile sözleşme yeniledi.


Kulüp Başkanı Ali Gözcü ile yapılan görüşmenin ardından Aslı Canan Sabırlı ile yeni sezon için imza atıldı. Başkan Gözcü, takımın başarısında büyük emekleri bulunan Aslı hoca ile sözleşme yenilediklerini ve yeni sezonda daha güzel işler yapacaklarına inandıklarını ifade etti.


Gaziantep benim evim


Teknik Direktör Aslı Canan Sabırlı ise, “Gaziantep artık benim evim, burada olmaktan dolayı çok mutluyum. İnşallah yeni sezonda hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde takımımızı hak ettiği noktaya taşıyacağız. Bana ve ekibime yeniden bu fırsatı verdiği için Başkanımız Ali Gözcü ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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