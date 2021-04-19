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Algspor'dan farklı başlangıç: 7-0

T.

Kadınlar Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu Antalya'da start verirken C grubunda yer alan Gaziantep Algspor, ilk maçında karşılaştığı Dudulluspor'u 7-0 mağlup etti.


Gaziantep ALGSPOR, ilk karşılaşmasında Dudulluspor'a karşı daha etkili güzel ve başarılı bir futbol sergileyerek farklı sonuca imza attı. Maça hızlı başlayan ekip, 17 ve 19. dakikada Ebru'nun golleriyle 2-0 öne geçti ve devre bu sonuçla bitti.


İkinci yarıda gol yağmuru


İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Gaziantep Algspor ikinci yarıda 51'de Etsher, 57'de Ece durumu 4-0'a taşıdı. Kalan dakikalarda sarı-grili takım Emine, Medine ve Bassira ile bulduğu gollerle fileleri tam 7 kez havalandırarak sezona süper giriş yaptı.


Alınan farklı galibiyet sonrası Algspor'da büyük sevinç yaşanırken başkan Ali Gözcü, teknik ekibi ve oyuncuları tebrik etti. Grubun diğer maçında Fomget Gençlik, Kireçburnu'nu 6-3 yenerken bu sonuçlarla Algspor averaj farkıyla liderlik koltuğuna oturdu. Algspor 21 Nisan Çarşamba günü Fomget Gençlik Spor Kulübü ile önemli bir mücadeleye çıkacak.

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