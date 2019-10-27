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Algspor'dan farklı skor

TFF Kadınlar 1.

Ligi 2. haftasında temsilcimiz Gaziantep Alg spor, Hasan Celal Güzel Futbol Sahasında oynadığı maçta rakibi Ankara Fomget Spor Futbol Kulübünü 5-0'lık farklı sonuçla mağlup etti.


Maçın başlama düdüğünden son düdüğe kadar üstün bir oyun ortaya koyan ve bu sezonda şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu gösteren Gaziantep Algspor, taraftarının desteğiyle Ankara Fomget'i farklı sonuçla yenmeyi başardı. Karşılaşmayı Kulüp Başkanı Ali Gözcü ve yönetim kurulu ile Şahinbey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi il spor Müdürü Fatih Türk, Ak Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ve yönetim kurulu takip ederken, Gaziantep Valiliği özel kalem müdürü Aslan Tektaş'ta ailesiyle birlikte gelerek kadın futbol takımına destek oldu.


Golden sonra asker selamı


Gaziantep Alg Spor oyuncuları attığı gollerden sonra sınır ötesindeki barış gücü harekatına destek içinde Asker selamı göndermeyi ihmal etmedi.

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