Ali Muhittin Taşdaogan'dan kandil mesajı

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan yayımladığı mesaj ile tüm İslam Alemi'nin Miraç Kandili'ni kutladı.

Taşdoğan, mesajında, "Miraç Kandili, Salı gününü Çarşamba'ya bağlayan bu gece idrak edilecek. Bu gece içinde birçok ilahi hikmeti, sırrı ve bereketi barındırmaktadır.Her yıl Recep ayının yirmi yedinci gecesi idrak edilen Miraç Kandili, yine dua ve ibadetler ile geçirilecek. Bu geceyi en verimli bir şekilde geçirmek isteyen halkımız ellerini semaya açacak. Recep ayının 27. gecesine Miraç gecesi denir. Miraç kelime anlamı itibariyle göğe çıkma, yükselme anlamlarına gelir. Bu gece içinde birçok ilahi hikmeti, sırrı ve bereketi barındırmaktadır. Miraç; Mekke'de, risaletin zor zamanlarında, Peygamber Efendimizin bir gece, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yaptığı ve Allah'ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa ettiği hikmet yüklü yolculuğu ifade etmektedir. Günde 5 vakit namaz ile yükselişin manasını taşımaktadır. Kelime anlamı olarak 'merdiven', 'yükselecek yer', 'en yüksek makam' demektir. Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bu gece pek çok rûhânî ahvâl ve ikrâma kavuşmuş olmakla birlikte hiç bir kulun ulaşamayacağı manevi alemlere varmıştır. İşte bu gece her yıl Miraç Kandili olarak idrak edilir. Miraç bir arınma ve Allah'a yükseliştir. İnsanın erdem yolculuğu, beşerilikten insaniliğe yükseliş hikâyesidir. Sadece Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa ve varlığın düzeylerinde, hakikat göğünün katmanlarında değil, insanlığın Allah'a ulaşan yolunun duraklarında da gerçekleşmiş kutlu bir yolculuktur. Miraç, kendi semamıza, yani kalbimize ve iç dünyamıza bir yolculuk yapmamıza, arınmamıza, âlem-i İslam'ın ve bütün insanlığın yüksek değerlerle yücelmesine vesile olsun. Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak gibi yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların Türk ve İslam alemini sırılsıklam etmesi, İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, kandilimiz mübarek olsun."