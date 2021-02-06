Alışverişin kalbinin attığı noktalarda kısıtlama sessizliği

Gaziantep'te normal zamanlarda yoğunluk yaşanan ve alışverişin kalbinin attığı pek çok cadde ile sokak, korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle hafta sonları Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Gaziantep'teki sembol noktalar ile alışverişin kalbinin attığı caddeler boş kaldı. Kısıtlamanın olmadığı günlerde aşırı yoğunluk ve vatandaş akını yaşanan cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Kentte, özellikle Karagöz Caddesi, Balıklı Parkı, Gaziler Caddesi, Turistik Çarşısı, İstasyon Caddesi, Mütercim Asım Caddesi, Eski Adliye Meydanı gibi gün içerisinde yoğunluğuyla dikkat çeken ve alışveriş yapmak isteyen vatandaşların akın ettiği pek çok sembol nokta sessiz ve sakin görüntüsüyle dikkat çekti.

Sessiz cadde ve sokaklarda kuş cıvıltıları yankılandı.