Alkollü sürücü önce elektrik direğini devirdi sonra karşı yola geçti

GAZİANTEP (İHA) – Gaziantep'in İslahiye İlçesi'nde alkollü olduğu ileri sürülen sürücü önce elektrik direğine çarptı sonra karşı yola geçti.

Edinilen bilgiye göre; İslahiye Hatay karayolunun 2. kilometresi Kırıkçalı mahallesinde seyir halinde bulunan O.Y.(46) yönetimindeki 27 SE 441 plakalı otomobil önce orta refüjde bulunan elektrik direğine çarparak devirdi. Karşı yola geçen geçerek durabilen sürücü O.Y. çarpmanın etkisi ile yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine çağırılan 112 sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralanan sürücünün 293 promil alkollü olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturması sürüyor.