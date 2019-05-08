Alleben 5 ülkeden bin 200 sporcuyu ağırladı

Geleneksel Uluslararası Alleben Su Sporları Şenlikleri 5 farklı ülkeden 70 kulüp ve bin 200 sporcunun rekor katılımıyla tamamlandı.

Geleneksel Uluslararası Alleben Su Sporları Şenlikleri yoğun katılımla yapıldı. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi çevresinde ulusal alanda yüzme branşına ilginin uyandırılması ve ulusal rekabet ortamının yaratılmasına imkan sağlayan müsabakada 5 farklı ülkeden 70 kulüp ve bin 200 sporcu kulaç attı.

Dev organizasyonda Türkiye'nin yüzme camiasındaki lokomotif spor kulüplerinin sporcularını geride bırakarak başarılı sonuçlar elde eden Şehitkamilli sporcuların başarısı Alleben Yüzme Havuzlarına büyük gurur yaşattı.

Gaziantep'in gururları 32 madalya kazandı

Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzlarında eğitim gören sporcuların uluslararası organizasyondan 32 madalya ile ayrıldıklarını ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, başarıyla tamamlanan 7. Geleneksel Uluslararası Alleben Su Sporları Şenliklerinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Fadıloğlu, "5 farklı ülke ve 35 farklı şehirden sporcu kafilelerini Gaziantep'te Alleben Yüzme Havuzlarında misafir etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Türk yüzme camiasının her yıl büyük ilgi gösterdiği organizasyonda bu yıl birçok rekora imza attık. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese Türk yüzme sporunun geleceği adına teşekkürlerimi sunuyorum. Organizasyonun genel anlamdaki başarısını Alleben Yüzme Havuzunda eğitim gören sporcularımızın kulvarlarda sergilediği performansla taçlandırdık. Sporcularımız 16 Altın Madalya, 11 Gümüş Madalya, 5 Bronz Madalya toplam 32 madalya kazanarak müsabakadan ayrıldılar. Organizasyona katılan tüm sporcularımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Su Sporları Şenliklerine gösterdikleri büyük ilgiden dolayı Türkiye Yüzme Federasyonumuza ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.