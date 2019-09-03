Alleben'de başardı, dünyaya açıldı

Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzlarında görev yapan Milli Yüzme Antrenörü Volkan Özbilen, Singapur'a transfer oldu. Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Yüzme Takımlarında birçok başarıya imza atan ekipte yer alan tecrübeli çalıştırıcı, kariyerine uluslararası platformda üst düzey yarışmacı sporculara eğitim vererek sürdürecek.

Milli sporcularının ulusal ve uluslararası yarışlarda elde ettiği başarılarla büyük gururlar yaşayan Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzlarında iyi haber, bu kez teknik ekipten geldi. 2015 yıldan itibaren 4 yıl aralıksız olarak Şehitkamil Belediye Spor Kulübü ve Alleben Yüzme Havuzlarında yüzme branşı antrenörlüğü yapan Milli Antrenör Volkan Özbilen, kariyerine Singapur'da devam edecek. Gaziantep'te görev yaptığı süre boyunca Alleben Yüzme Havuzlarında çalışmalar yaptığı ekiple birçok ilke imza atan başarılı antrenör, profesyonel antrenörlük hayatını Türkiye'nin binlerce kilometre uzağındaki Güney Asya ülkesinde müsabık sporcuların faaliyet gösterdiği bir okul spor kulübünde devam ettirecek.

“Hocamızı tebrik ediyorum”

Yüzme Antrenörü Volkan Özbilen'e Alleben Yüzme Havuzundaki görev süresinde Gaziantep ve Türk sporuna yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkürlerini sunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, tecrübeli eğitmenin transferi ile ilgi şunları söyledi:

“Volkan hocamız, Alleben Yüzme Havuzunda görev yaptığı süre boyunca Gaziantep ve Türk yüzme sporuna önemli bir katkı sundu. Yüzme branşında farklı disiplinlerde birçok sporcumuzun yetişmesinde ve rekorlara imza atmasına önemli dokunuşları oldu. Bilgi ve tecrübesi ile teknik ekipte görev yapan genç antrenörlerimize de örnek olan değerli hocamıza kariyerini sürdüreceği Singapur'da başarılar diliyor, emeklerinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum.”

Allebene buruk veda

Alleben Yüzme Havuzunda geçirdiği 4 yıl boyunca önemli başarılar elde ettiklerini, anı defterine önemli notlar yazdığını ifade eden tecrübeli Antrenör Volkan Özbilen, transferi ile ilgili yaptığı açıklamada, “Alleben Yüzme Havuzunda geride kalan 4 yılda birbirinden önemi ve değerli başarılara imza attık. Bu süreçte enerjisi ve uyumu yüksek bir ekiple çalıştım. Başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu olmak üzere tüm yöneticilerimizin su sporları branşları özelinde spor faaliyetlerine bakış açıları takdire şayan. Gaziantep'te çok özel anılar biriktirdim. Gazi şehirim benim hayatımda çok önemli ve özel bir yeri olacak. Buradan buruk bir şekilde ayırılıyorum. Singapur'da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım. Görev yaptığım süre boyunca ortak hedeflere sistemli çalışmalarla koştuğumuz tüm yöneticilerimize, meslektaşlarıma, Alleben Yüzme Havuzunda görev yapan herkese, tüm velilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.