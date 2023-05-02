Alleben'deki çocuk yüzme şenliğine yoğun ilgi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şenlikte yarışan çocukları tebrik etti ve madalya takdim etti.

Şehitkamil Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 12'incisi düzenlenen yüzme şenliği, Alleben Yüzme Havuzunda gerçekleştirildi. Organizasyona; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Murat Özgüler, Ceyda Gürsel, Mehmet Ali Korkmaz, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, Şehitkamil Belediyespor Kulübü Başkanı Hüseyin Rahmi Açıkkol katıldı.

Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediyesi tarafından yetiştirilen ve Milli Takım düzeyinde uluslararası arenada Türkiye'yi temsil eden sporcuların, altyapı takımlarından itibaren düzenlenen geleneksel ve şenlik yarışlarına katılım göstererek şu anki elit performans seviyelerini yakaladıklarını söyledi. Fadıloğlu, yüzme branşının tanınmasında ve tabana yayılmasında önemli rol oynayan organizasyonların, özellikle son 12 yılda yüzme branşının Gaziantep ve bölge adına bu derecede seviye kat etmesine büyük katkı sağladığını kaydetti.

Düzenlenen organizasyona 2 farklı şehirden 14 kulübün 204 kadın ve 237 erkek olmak üzere toplam 441 sporcunun katıldığı bilgisini paylaşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, organizasyona katılan tüm sporcuları kutladı ve madalya takdiminde bulundu.