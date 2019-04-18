Almanya'dan Gaziantep'e geldi 16 yıllık şeker hastalığından kurtuldu

Almanya'da yaşayan 60 yaşındaki Fatma Yiğit'in 16 yıllık şeker hastalığı çilesi Gaziantep'teki Gaziantep Özel Hatem Hastanesi'nde Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emin Yılmaz tarafından uygulanan diyabet cerrahisi ile son buldu.

16 yıldır şeker hastalığı ile mücadele eden gurbetçi Fatma Yiğit, hastalığının tedavisi için Gaziantep Özel Hatem Hastanesi'ne müracaat etti. 60 yaşındaki Yiğit için, Hatem Obezite ve Diyabet Cerrahisi ekibi tarafından yapılan tetkik ve muayenelerin sonucunda şeker ameliyatı (diyabet cerrahisi) yapılmasına karar verildi. Op. Dr. Emin Yılmaz tarafından başarılı bir şekilde gerçekleşen ameliyat sonrasında Fatma Yiğit sağlığına kavuşarak Almanya'ya geri döndü. Şeker ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştiren Op.Dr. Yılmaz, “Şeker ameliyatı laparoskopik (kapalı) yöntemle beş adet küçük kesiden yapılır. İlk olarak midenin bir bölümü çıkarılır ve daha sonra ince bağırsağın son 2.5 metrelik bölümü mideyle birleştirilir. İnce bağırsağın son kısmından salgılanan bir takım hormonlar hem pankreastan insülin üretimini arttırır hem de insülinin tüm vücuttaki etkinliğini arttırır. Tip 2 diyabette hormon salgısı azalan bağırsaklardan ameliyat sonrası birçok hormonun salgılanmasıyla kan şekerinin düşmesi gerçekleşir. Bu ameliyatın etkili olmasının sebebi de budur. Hastanın bu operasyondan sonra kan şekerleri normal seyirlere düşer. Ameliyatlar kapalı yöntemle yapıldığı için hastalar ameliyattan sonra erken dönemde işlerinin başına dönebiliyorlar" şeklinde konuştu.

İnsülinden ve şeker hastalığı için kullandığı ilaçlarından kurtulduğu için çok mutlu olduğunu ifaden eden Fatma Yiğit, “16 yıldır şeker hastasıydım, 6 yıldır ise insülin ve ilaç kullanmama rağmen şekerim iki yüz elli , üçyüzlerde seyrediyordu. Tavsiyeler üzerine şeker ameliyatı için Almanya'dan Gaziantep Özel Hatem Hastanesi'ne geldim. Ameliyatım çok başarılı geçti, bir sıkıntım olmadı ve sağlık durumum iyi. Obezite ve Diyabet Cerrahisi ekibinden Dahiliye Uzmanı Dr. Halil Kalli beni muayene etti ve tetkiklerimi istedi. Ameliyat sonrası hiçbir ilaç ve insülin kullanmama rağmen şekerim 140'a düşmüş. Ameliyattan sonra beslenme düzeni için Obezite ve Diyabet Cerrahisi ekibinden Diyetisyen Saadet Tayşi ise beslenme şeklimi düzenlemem için önerilerde bulundu. Ameliyatımı başarılı bir şeklide gerçekleştiren Dr. Emin başta olmak üzere, güler yüzleriyle mesleğini icra eden hastane çalışanlarına teşekkür ederim" diye konuştu.