Sanko Sanat Galerisi, 2019-2020 sergi sezonunu, Ressam Rauf Tuncer,'in “Altaylardan Anadolu'ya Bakış” temalı kişisel sergisi ile açtı.

Sergi açılışında konuşan Tuncer, Orta Asya'da görülen İslamiyet öncesi ve İslamiyet sonrası kültürel mirası günümüz sanat eserleriyle birleştirdiğini söyledi. Geçmişin değerlerini geleceğe taşıma endişesi ile çalıştığını belirten Tuncer, “Eski Türk damgalarını ve sembollerini Orta Asya ile ilgili uzun süren araştırmalarımdan sonra tuvalime yansıtmaya başladım. Türklerin ilk kullanılan yazı ile son kullanılan yazıları karıştırdım” dedi.

Soyut resim çalıştığını anımsatan Tuncer, “Sanat evrenseldir. Sanat hangi kültür ile beslenirse tuvale o geçer. Ben Türk gibi düşünürüm. Resimlerimi de kültürüm ile yaparım. Geçmişe dönük çalışıyorum. Kültürel değerlerimizi başka ülkelere yansıtabilmek onlarla aramızda bir etkileşim sağlayabilmek için eserlerimde yer veriyorum. Bu zamana kadar binin üzerinde resim yaptım. Bunların çok azı elimde kaldı” diye konuştu.

“Siyah dışında her rengi kullanırım” diyen Tuncer şunları kaydetti:

“Hiç renk ayırt etmem. Ama siyah rengini de kullanmam. Siyah boyam hiç olmadı. Koyu renkleri siyah yerine tercih ediyorum. 100'ün üzerinde kişisel sergi açtım. Sanat kendimi ifade etme aracıdır. Ekmeğimizi resimden kazanıyoruz. Kalıcı olmak için bu işi yapıyorum. Bir düşünün bin sene sonra kalıcı bir eseriniz oluyor. Hatırlanıyorsunuz. İnsan ömrü ortalama 70-80 yıl, kalıcı olmak için bir şeyler yapmalıyız. Mimar Sinan'ı yaptığı işlerden dolayı herkes tanıyor ve anıyor. Ben gittikten sonra da insanların beni tanımasını, hatırlamasını istiyorum.”

Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı ise SANKO Holding'in her zaman sanatın gelişimine destek olduğuna vurgu yaparak, sanatçı Rauf Tuncer'e Sanko Sanat Galerisi'nde sergi açtığı için teşekkür etti.

Serginin zamanlamasının çok önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Dağlı, “Gaziantep'te bugünlerde Uluslararası Gastronomi Festivali var. Orada değişik lezetleri tadabilir, burada sanatın güzelliklerini yaşayabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Galerinin 15 yıldır sanatçıların buluşma noktası olduğunu ve şimdiye kadar 250'un üzerinde sergi açıldığını bildiren Sanko Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Üyesi Sevim Karakaş da, Türkiye genelinde önemi bilinen bir galeri olduklarını ve bu anlamda çok mesafe kat ettiklerinin altını çizdi.

Konuşmalardan sonra Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, SANKO Holding tarafından bastırılan ve Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nin bilimsel yayını olan “Belkıs Zeugma ve Mozaikleri” isimli bilimsel yayını, sanatçı Rauf Tuncer'e armağan etti.

Sanatçının 25 eserinin yer aldığı sergi açılışına, eşi Şükran Tuncer, Gaziantepli sanatçılar ve sanatseverler katıldı.

Tuncer'in Sanko Sanat Galerisi'ndeki sergisi, 4 Ekim'e 2019 tarihine kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Rauf Tuncer

Rize'nin İkizdere'de 1955 yılında doğan Tuncer, 1974'te Rize Erkek İlköğretmen Okulu'ndan mezun oldu, 1979 yılında İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü'nü bitirdi.

Daha sonra Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi'nde lisans eğitimini bitiren Tuncer, 1989 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü'nde yüksek lisans çalışmasını tamamladı.

1974-1986 yılları arasında ilkokul ve ortaöğrenim kurumlarında resim öğretmenliği yapan Tuncer, 1986 yılında öğretmenlikten ayrılıp, İstanbul'da kendi atölyesini kurarak çalışmalarını sürdürdü.

Ardından çalışmalarını yurt dışında sürdüren Tuncer, 1990 yılında yurda dönerek, Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü'nde göreve başladı. 2009'da emekli olan Tuncer, daha sonra özel üniversitelerde dersler verdi.

Hollanda, Yunanistan, İran, Hollanda, Almanya ve ABD başta olmak üzere birçok ülkede kültürel programlar yaparak, sergiler açan Tuncer, Hollanda'da Kunst Galeria Anatolia ve Bursa'da Mahfel Mado Sanat Galerilerini kuruculuğunu ve yöneticiliğini yaptı.

Vitray konusunda yayınlanmış kitabi bulunan Tuncer, Altamira Sanat Dergisinin editörlüğünü üstlendi. 200'ü aşkın ulusal ve uluslararası karma ve kişisel sergiye imza atan sanatçının Kültür Bakanlığı başta olmak üzere, yurt içi ve dışında, birçok kurumun müze ve koleksiyonlarında resimleri yer alıyor.

Yurtiçi ve dışında birçok mimari eserde vitray çalışmaları bulunan ve Türk Dünyası Hizmet Ödülü sahibi olan Tuncer, GESAM üyesidir.