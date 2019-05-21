Altın Baklava Film Akademisi, Cannes Film Festivalinde

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un ev sahipliğinde düzenlenen Türk Günü Resepsiyonu etkinliğine Türkiye'den üniversite olarak tek katılım yapan HKÜ oldu. HKÜ, “Altın Baklava Film Akademisi” ile Cannes'te geceye damgasını vurdu.

Bu yıl 72'incisi düzenlenen ve dünya sinemasının merkezi olarak gösterilen Cannes Film Festivalinde Türk Günü Resepsiyonu gerçekleştirildi. Dünyaca ünlü film starlarının ve önemli isimlerinde katıldığı etkinlikte, Hasan Kalyoncu Üniversitesi de Altın Baklava Film Akademisiyle Majestic Beach'da düzenlenen gecedeki yerini aldı. Dünyanın dört bir yanından ve Türkiye'den sinema, sanat, moda, gastronomi, turizm, medya ve iş dünyasından davetlilerin katıldığı gecede yabancı film yapımcılarına Türkiye'deki sinema olanakları anlatıldı. Deneyimli sektör temsilcilerinin ve yapımcıların da yerini aldığı festivalde, yeni sinema kanunu ile birlikte film yapımcılarına Türkiye'de sağlanacak destekler konusunda bilgi verildi.

HKÜ Altın baklava ile geceye damgasını vurdu

Ünlü isimlerin buluşma noktası olan Cannes Film Festivali kapsamındaki Türk Gününde, Altın Baklavanın simgesi olan baklava, tadıyla da katılımcılardan tam not aldı. HKÜ tarafından baklava ikramının yapıldığı önemli günde yıldız isimler baklavayı çok sevdi. Türk Kültüründen farklı tatlarında ikram edildiği festivalde, yabancı misafirler baklavayı ve diğer lezzetleri çok beğendiklerini ifade etti. HKÜ'yü Cannes Film Festivalinde temsil eden Altın Baklava Film Akademisi yoğun ilgiyi üzerinde topladı. Altın Baklava Film Akademisi, film yapımcılarının ve dünyanın dört bir yanından gelen davetlilerinin beğenisini kazandı.

Cannes Film Festivaline Türkiye'den katılan tek üniversite HKÜ

HKÜ İletişim Fakültesinin film akademisi olarak ortaya çıkardığı Altın Baklava Film Akademisi, HKÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Rengin Küçükerdoğan tarafından Cannes Film Festivalinde temsil edildi. Türk Günü Resepsiyonunun, Türkiye'deki film sektörü açısından önemli bir gün olduğunu ifade eden Küçükerdoğan: ”Her yıl 200 bin kişinin ziyaret ettiği bu ünlü film festivalinde ve son derece önemli olan Türk Günü etkinliğinde sinemaseverler ile bir aradayız. Bu festivale tek Türk üniversitesi olarak katılmak bizleri ziyadesiyle memnun etti. Ayrıca bu yıl uluslararası nitelik kazanacak olan Altın Baklava Film Akademimize ilgiyi çekebilmek ve adını duyurabilmek son derece onur verici. Cannes Film Festivalinde olmamızın en önemli nedeni İletişim Fakültesindeki akademisyen kadrosunun ve öğrenci kadrosunun başarısıdır” diye konuştu.