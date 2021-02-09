Altın Baklava Film Festivali heyecanı başladı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin (HKÜ) ev sahipliğini yaptığı, belgesel ve kurmaca kategorilerinde filmlerin yarışacağı; “Altın Baklava Film Akademisi VI. Uluslararası Öğrenci Film Festivali” için geri sayım başladı. Festivale başvurular 1 Mart 2021 tarihine kadar kabul edilecek.

Alanında tanınmış ve birbirinden değerli jüri üyelerinin, öğrenciler tarafından hazırlanan en başarılı kısa filmleri değerlendireceği “Altın Baklava Film Akademisi VI. Uluslararası Öğrenci Film Festivali”, Türkiye'nin en prestijli uluslararası film festivallerinden biri olma misyonuyla; öğrencileri, sinemaseverleri, yönetmenleri ve oyuncuları 6-8 Nisan 2021 tarihinde Gaziantep'te buluşturmaya hazırlanıyor.

HKÜ tarafından düzenli olarak her yıl gerçekleştirilen ve bu yıl 6.sı düzenlenecek olan “Altın Baklava Film Akademisi Uluslararası Öğrenci Film Festivali'nde, her zaman olduğu gibi yine güçlü bir jüri bir araya gelerek, en başarılı öğrenci filmlerini ödüllendirecek.

Gençlere ufuk açan dinamik bir festival

Sinema alanında gerçekleşen sayılı ve önemli öğrenci film festivallerinden olan ve uluslararası niteliği ile de birçok öğrenciye yön vererek vizyoner bakış açısı kazandıran bir kültür-sanat etkinliği olarak “Altın Baklava Film Akademisi VI. Uluslararası Öğrenci Film Festivali” tüm üniversite öğrencilerinin kurmaca ve belgesel kategorilerinde hazırladıkları filmler arasından en başarılı olanların ödüllendirilmesini ve sinemaya ilgi duyan, sinema alanında kendini geliştirmek isteyen gençlere destek verilmesini amaçlıyor.

Festivalde, kurmaca ve belgesel kategorilerinde 30 dakikayı aşmayan kısa filmler yarışacak. Gençlere yeni ufuklar açma hedefiyle yola çıkan Festival, üç gün boyunca genç sinemaseverlerle ünlü sanatçıları da bir araya getirecek. Dünyanın dört bir yanından öğrencilerin filmleriyle başvurduğu “Altın Baklava Film Akademisi, VI. Uluslararası Öğrenci Film Festivali'nde; atölyeler, oyuncu ve yönetmen söyleşileri gerçekleştirilecek ve 8 Nisan 2021'de yapılacak “Altın Baklava Film Festivali Gala Gecesi'nde ise, başarılı filmlere ödülleri yine usta oyuncu ve yönetmenlerin elinden verilecek.

Ödüller sahiplerini bekliyor

Sinemaya ilgi duyan ve sinema ile uğraşan öğrencilere kendilerini göstermek için müthiş bir fırsat oluşturan ve dereceye girenlere ödüller verilecek. Festivale katılmak isteyen üniversite öğrencileri en geç 1 Mart 2021 tarihine kadar, https://altinbaklava.hku.edu.tr/ adresinden başvurularını yapabilecek.