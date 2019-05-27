Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, 2'nci Altın Fıstık Türk Sanat Müziği Amatör Ses Yarışması düzenlenecek. Yarışmaya katılmak isteyenler, 03 Haziran Pazartesi Günü saat 17.00'a kadar Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı'na başvurabilecek. Finaller ise, 13 Mayıs 2019 tarihinde yarışma jürisi önünde, halka açık yapılacak.

Milli kültürün en önemli yapı taşlarından olan Türk Musiki sanatına hizmet edecek yetenekli genç seslerin kazandırılması amaçlanan yarışmada, Türk müzik sanatının tanıtımına katkı sağlanması hedeflenecek. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek yarışmaya; 01 Ocak 1976-31 Aralık 1999 tarihleri arasında doğan, Gaziantep'te ikamet eden veya Gaziantep doğan ancak başka illerde yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları katılacak. Profesyonel olarak eğlence sektöründe çalışanlar, TRT ve Kültür Bakanlığına bağlı korolar ya da topluluklarda kadrolu veya akitli çalışanların katılamayacağı yarışmada, koşullara uygun her yarışmacı, yarışmaya TRT repertuarına kayıtlı bir eserle yarışacak. Jüri, katılan adayların ses rengi, diksiyon, icra üslubu, seçilecek eserlerin formları ve zorluk dereceleri gibi kriterleri dikkate alarak değerlendirmesini yapacak.

Dereceye girenlere para ödülleri verileceği yarışmada, birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye bin 500 TL takdim edilecek. Yarışmada, finale kalan tüm yarışmacılar Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Türk Musikisi Korosu'na süresiz katılma hakkını elde edecek.