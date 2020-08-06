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Altın kız tiyatro oyunu sahnelendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen iyilik, yardımlaşma, paylaşma ve arkadaşlık gibi evrensel değerleri konu alan “Altın Kız” adlı çocuk tiyatrosu Masal Park’ta çocuklarla buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen iyilik, yardımlaşma, paylaşma ve arkadaşlık gibi evrensel değerleri konu alan “Altın Kız” adlı çocuk tiyatrosu Masal Park'ta çocuklarla buluştu.


Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen “Yürüyen Sahne” projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı, “Altın Kız” çocuk tiyatro oyununu Masal Park'ta sahneledi. Yeni tip Korona virüs (COVID-19) döneminde sosyal yaşamın aksamaya uğramasıyla azalan kültürel faaliyetlere yeni normalleşme süreciyle birlikte alınan tedbirler doğrultusunda yeniden hız kazandırıldı. Oyun öncesi sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak oturma düzeninin sağlandığı alanda, gelen çocukların ateşi ölçüldü, el dezenfektanı, maske ve şapka dağıtımı yapıldı.


Keva Apostolova'nın kaleme aldığı, İsmail Bekir Ağlagül'ün Türkçe'ye çevirdiği, ‘Altın Kız' adlı Bulgar halk masalından uyarlanan oyunla altın kalpli bir kız ile üvey annesi arasındaki ilişki masalsı bir şekilde katılımcılar için canlandırıldı. Çocukların gelişimine katkıda bulunmasının yanında öğretici bilgiler de içeren oyun, büyük beğeni topladı.

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