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Altunkaya Şirketler Grubu'ndan dev reklam anlaşması

Türk futbol endüstrisine verdiği destekle dikkatleri üzerine çeken Altunkaya Şirketler Grubu yaptığı anlaşma ile uluslararası arenada da adından söz ettiriyor.


Altunkaya Şirketler Grubu İspanya Futbol ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid maçlarında saha kenarı reklamları anlaşması yaptı. Altunkaya Şirketler Grubunda yapılan açıklamada, "Şirketimizin değerli markalarından Mahmood Coffee, Mahmood Tea, Mahmood Rice ve Confy markalarımızla La Liga takımlarından Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid maçlarında sezon sonuna kadar saha kenarı reklam anlaşması yaptık. Markalarımız ve dünya futbolu açısından hayırlı olmasını temenni ederiz" ifadelerini kullandı.

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