İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Altunkaya'dan 15 Temmuz mesajı

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, 15 Temmuz hain darbe girişimi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


15 Temmuz 2016'da FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimini lanetleyen Mahsum Altunkaya, “Birlik ve beraberliğimize yönelik yapılan bu ihanet, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile meydanları dolduran milletimizin, darbecilere karşı tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı sergilemesi ile püskürtülmüştür. Milletimizin Cumhuriyete ve demokrasimize sahip çıkarak, canı pahasına tankların önüne yatması tüm dünyanın takdirini kazanmıştır. Hain darbecilerin amaçlarına ulaşmasına izin vermeyen ve dünyaya da adeta demokrasi dersi veren milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutlarken, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.