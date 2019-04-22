Altunkaya'dan 23 Nisan mesajı

Mesajında birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Başkan Altunkaya, “Yeni nesillere miras olarak bırakılacak güçlü ve büyük Türkiye için herkes kendi alanında daha çok çalışmak, üretmek, istihdam oluşturmak ve ihracata katkı sağlamak zorundadır” ifadelerini kullandı.

Başkan Altunkaya mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 99. yıl dönümünü büyük bir coşku ve heyecanla kutladıklarını belirterek, "Millet iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış yıl dönümü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulduğu 23 Nisan 1920, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. Birinci Dünya Savaşı sonrası milletimizin işgal kuvvetlerine karşı birlik ve beraberlik içerisinde verdiği mücadelenin sonucunda kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temellerinin atıldığı gündür. 23 Nisan ayrıca, tüm dünya çocuklarına armağan edilen ilk ve tek bayramdır. Çocuklarımızın geleceğini en iyi şekilde hazırlayabilmemiz, güçlü ve büyük Türkiye'nin sürdürülebilir varlığı için herkes kendi alanında üzerine düşeni yapmak, daha çok çalışmak, üretmek, istihdam oluşturmak ve ihracatı arttırmak için büyük çabalar göstermek zorunda. Çocuklarımıza devraldığımızdan daha güçlü bir ülke ve gelecek bırakabilmek için bundan sonra daha çok çalışmak, yeniliklerin bütün sektörlerde yayılması ve yaygınlaşması için çaba göstermek zorundayız. Yarınlarımızın teminatı çocuklarımızın en iyi koşullarda eğitimlerini alabilmeleri içinde vatandaş olarak eğitim kurumlarımıza gerekli her türlü desteği sağlamak zorundayız. Güçlü ve büyük Türkiye'nin gelecekte dünyanın lider ülkeleri arasında yer alacağına olan inancımız sonsuzdur. Geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımızın bu güzel bayramını kutlarken, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerine yer verdi.