Altunkaya'dan Kurtuluş Günü mesajı:

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, yayımladığı mesajla, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünü kutladı.

Başkan Mahsum Altunkaya, Gazi şehrimizin düşman işgalinden kurtuluş günü olan 25 Aralık'ın yıldönümünde yayımladığı mesajında birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Antep Savaşı'nın bir milletin birlik ve beraberlik halinde hareket etmesiyle üstesinden gelemeyeceği sorun bulunmadığının göstergesi olduğunu ifade eden Başkan Altunkaya, “Gaziantepliler, 99 yıl önce yurdumuzu işgal etmek isteyen düşman kuvvetlerine karşı canları ile kanları ile mücadele ettiler. Kahraman Antepliler, asker sayısı ve silah teknolojisi açısından dünyanın en güçlü ordularından birisini tam 11 ay boyunca şehre sokmadılar. Bir direniş destanı olan Antep Savunmasını iyi anlamak ve gelecek nesillere aktarmak geleceğimiz açısından da çok önemlidir. Çünkü, 99 yıl önce Antep'te yakılan kurtuluş meşalesinin sönmemesini ve o mücadele ruhunun yaşatılmasını sağlamak, şehrimizin gelecekteki başarılarını olumlu yönde etkileyecektir” ifadelerini kullandı.

“Üretmeden başarılı olamayız”

Altunkaya, mesajın devamında ise “Bizler de, atalarımızdan bize miras kalan mücadele ruhuna sahip çıkarak, ülkemizi her anlamda dünyanın en güçlü, en saygın ve müreffeh ülkesi yapmak için çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Gaziantep'imizin 25 Aralık düşman işgalinden kurtuluş gününü kutluyor, başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan için şehadet şerbetini içen tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun” ifadelerine yer verdi.