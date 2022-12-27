Altunkaya'nın çifte ödül gururu

Nak. Gıda Tic. A.Ş. ve Lidersen firmalarına, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) tarafından düzenlenen törenle, "İhracatın Yıldızı" ödülü verildi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinin her yıl geleneksel olarak düzenlediği "İhracatın Yıldızları" ödül töreni bu yıl da geniş katılımla gerçekleştirildi. GAİB hizmet binasındaki törene Vali Davut Gül, milletvekilleri, belediye başkanları, Oda ve birlik yöneticileri, STK başkanları ve sanayiciler katıldı. Gaziantep ekonomisine yön veren kuruluşlar arasında yer alan Altunkaya Şirketler Grubu, "İhracatın Yıldızları" ödül töreninde iki ödül birden almanın gururunu yaşadı. Altunkaya Şirketler Grubu firmalarından Altunkaya İnş. Nak. Gıda Tic. A.Ş., en fazla ihracat yapan 100 firma arasında üçüncü sırada yer alırken, yine grup şirketlerinden Lidersan ise en fazla ihracat yapan 27. firma oldu. Altunkaya Nak. Gıda Tic. A.Ş. 'nin ödülünü Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mazhar Altunkaya, Gaziantep Sanayi Odası Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'ndan aldı. Lidersen'ın ödülü ise Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu: Mehmet Altunkaya takdim etti. GAİB Konferans Salonunda düzenlenen törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Müslüm Yüksel, Abdullah Nejat Koçer, Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan, Derya Bakbak, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, oda başkanları, birlik yöneticileri ve çok sayıda sanayici katıldı.