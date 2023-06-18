Altunkaya'ya İhracatın Şampiyonu Ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da Türkiye İhracatçılar Meclisi 30. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni gerçekleştirildi. Törende Altunkaya İnş. Nak. Gıda Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya'ya; Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından Meyve Sebze Mamulleri Türkiye ihracat Şampiyonu Ödülü verildi. Gerçekleştirdiği ihracatla ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan Altunkaya'yı kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan başarılar diledi.

Gaziantep ve ülke ekonomisine yön veren kuruluşlar arasında yer alan Altunkaya Grup, farklı sektörlerdeki başarıları ile ülkemizin yüzünü ağartıyor. Altunkaya Grup, Türkiye'nin meyve ve sebze mamulleri ihracatında bir kez daha şampiyon olarak önemli bir başarıya imza attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sektör şampiyonluğu ödülünü alan Altunkaya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya'yı kutlarken sektörle ilgili bilgiler aldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi 30. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni İstanbul'da düzenlenen görkemli bir törenle gerçekleştirildi. Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra yeni kabine üyesi birçok bakanda katıldı. Yoğun katılımın sağlandığı törende Yaş Meyve ve Sebze Sektör Şampiyonu olan Altunkaya Şirketler Grubu Başkanı Mahsum Altunkaya ödülünü Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan aldı. Tören sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelen Mahsum Altunkaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ihracat ve sekörle ilgili bilgiler vererek gündemi değerlendirdi. Türkiye'nin önemli bir ihracat üssü haline geldiğini ifade eden Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya “Türkiye sahip olduğu değerler ve dinamiklerle bugün bir çok sektördü dünyanın tamamına yakın ülkelere ihracat gerçekleştiren ihracatçı bir ülke konumundadır. Bu yılda bizler yaş meyve ve sebze ihracatı sektöründe Türkiye şampiyonu olmayı başardık. Törende Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la görüşme ve gündemi değerlendirme şansımız oldu. Önümüzdeki süreçte ihracatımızı arttırmak ve ülke ekonomisine daha yüksek katma değerler kazandırmak için üzerimize düşenleri yapmaya devam edeceğiz” dedi.