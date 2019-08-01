Altyapının mutfağında üretim devam ediyor

Şampiyonların yetiştiği tesislerde branşlara özgü eğitimler ve bireylere kazandırılan spor kültürünün yaşam boyu sürdürülmesine yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Bireysel ve takım sporlarında Dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonu sporcular yetiştiren ve lisanslı müsabık sporcu sayısı ile Gaziantep ve Türk sporuna yıllardır önemli bir katkı sunan Şehitkamil Belediyesi; basketbol, badminton, futbol, satranç, sutopu, sualtı sporları ve yüzme branşlarında altyapıların mutfağında çalışmalarını yıl boyunca aralıksız olarak sürdürüyor. Adeta bir sporcu fabrikası gibi faaliyet gösteren tesislerde, spor okulu ve spor akademisi çalışmalarının yanı sıra düzenlenen branşa özgü turnuvalar, spor şenlikleri ve geleneksel kupalar on binlerce öğrenciyi spor alanlarında buluşturuyor. Şehitkamil Belediyesi spor akademileri ve spor okullarında yetişen sporcular, eğitim gördükleri branşlarda amatör ve profesyonel liglerde mücadele etme fırsatını yakalamaya devam ediyor.

"Sporcularımızın başarılarıyla gururlanıyoruz"

Gençlik ve spor alanında gerçekleştirdikleri projelerin ve eğitim çalışmalarının meyvelerini ulusal ve uluslararası platformda sporcuların elde ettiği başarılarla topladıklarını ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, spor kültürünün ve yaşam boyu düzenli spor yapma alışkanlıklarının daha geniş kitlelere yayılması adına uzman bir ekiple çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. Başkan Fadıloğlu, faaliyet gösterdikleri branşlarda gerçekleştirilen çalışma ve projelerle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Spor alanında altyapılarda işin mutfağında olmak yıllardır bize farklı bir mutluluk veriyor. Spora başlangıç yaşı öncesinde oyun bazlı çalışmalarla spor faaliyetleriyle tanışan çocuklarımız, uzun soluklu çalışmalar ve hummalı emeklerin ardından müsabık sporcular olarak faaliyetleri sürdürür hale geliyorlar. Gençlik ve spor alanında gerçekleştirdiğimiz projelerin ve eğitim çalışmalarının meyvelerini ulusal ve uluslararası platformda sporcularımızın elde ettiği başarılarla topluyoruz. Bu da bizler için haklı bir gurur kaynağı oluyor. Yeşil sahada, su sporlarında, salon sporlarında, satranç eğitim merkezimizde haftanın 7 günü esası ile çalışan spor merkezlerimizde sporcu öğrencilerimiz yoğun mesai yapıyorlar. Elde edilen başarılar, büyük bir ekip çalışmasının ürünü. Spor alanında kurumlar arası işbirliğine verdiğimiz önemi sürdüreceğiz. İşin mutfağından şampiyonluklara, rekorlara, milli başarılara, ödül kürsüsü heyecanlarına uzanan süreçlerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."