İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Amatör sporculara eşofman desteği

Araban Belediyespor’un U-12 ve U-14 takımı oyuncularına idman eşofmanı dağıtıldıAraban Belediyespor sponsoru işadamı Erdoğan Şahin, Araban Belediyespor’un altyapı takımlarının oyuncularına toplam 50 adet idman eşofmanı hediye etti.

Araban Belediyespor'un U-12 ve U-14 takımı oyuncularına idman eşofmanı dağıtıldı


Araban Belediyespor sponsoru işadamı Erdoğan Şahin, Araban Belediyespor'un altyapı takımlarının oyuncularına toplam 50 adet idman eşofmanı hediye etti.


İşadamı Erdoğan Şahin, Araban Belediyesi ve Belediyespor Kulübü'nün başkanı olan Hasan Doğru ile birlikte ilçe stadında düzenlenen program ile futbolculara eşofmanları teslim etti.


Kendisine ait sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Doğru ise, destek nedeniyle teşekkür ederek, "İş İnsanı Erdoğan Şahin sponsorluğunda Araban Belediyespor altyapı ‘U-12, U-14' oyuncularımıza alt üst olmak üzere toplam 50 adet İdman eşofmanı takımı dağıtımı yaptık. Kulübümüz adına işadamı Şahin'e teşekkür ederim. Futbol Okulumuzda geleceğin sporcularını yetiştirmek için özverili şekilde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.