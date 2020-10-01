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Ambalaj malzemesi taşıyan tır seyir halindeyken alev aldı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde seyir halinde olan ve ambalaj malzemesi taşıdığı belirlenen bir tır, balata ısınması sonucu seyir halindeyken yanarak kullanılamaz hale geldi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde seyir halinde olan ve ambalaj malzemesi taşıdığı belirlenen bir tır, balata ısınması sonucu seyir halindeyken yanarak kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre olay, Gaziantep-Nizip otobanı Nizip ilçesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, ambalaj malzemesi taşıyan 47 PF 411 plakalı tır, araç balatasının aşırı ısınması nedeniyle seyir halindeyken yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler bir anda tırın tamamına yayıldı. Durumu fark eden sürücü tırı kenara çekerek kendini son anda dışarı attı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla yangın olduğu bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken tırın dorsesi ile içerisinde bulunan ambalaj malzemeleri kullanılamaz hale geldi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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