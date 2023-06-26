Ambarlar doldu, silolarda yer kalmayınca buğdaylar eski usülle saklanmaya başlandı

Depremin etkilediği illerden olan Gaziantep'te çiftçilerin yüzü buğdayla güldü. Buğday yüksek rekolte verirken çiftçiler buğdayları koyacak ambar bulamıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden olan Gaziantep'te buğday üreticisinin yüzü güldü. Gaziantep'in Araban ilçesinde 100 bin dönüm üzerinde ekilen buğdaylardan 70 bin ton rekolte alındı. Özellikle makarnalık sert buğdayın yetiştiği ilçede çiftçiler Toprak Mahsulleri Ofisi'nde (TMO) yaşanan yoğunluktan dolayı buğdaylarını taşıyacak araç bulamıyor. TMO'da süloların dolması sebebiyle toprakta kanal açılarak buğdaylar saklanmaya başlandı.

“Beklentimizin üzerinde bir rekolte alıyoruz”

Beklentinin üzerinde bir rekolte aldıklarını ifade eden Gaziantep'in Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, “Bu sene buğdayımız çok iyidir rekoltemiz iyidir. Buğdayımız sert makarnalık buğdaydır. Şuanda buğday hasadımız sürüyor. Çiftçilerimiz için bereketli bir sene olmasını diliyorum. Bu sene bizim için çok zor bir seneydi. Deprem, sel gibi afetlerle karşı karşıya kaldık. Beklentimizin üzerinde bir rekoltemiz var. 100 bin dönüm üzerinde ekili buğdayımız var. Şu anda 70 bin ton ofise vereceğimiz buğdaylarımız var” dedi.

“Ambarlar doldu, nakliye sorunu yaşıyoruz”

Çiftçilerin nakliye sorunu yaşadığını söyleyen Altun, “Şu anda çiftçilerimiz buğdaylarını TMO'ya veriyor. Bu da yoğunluğa neden oluyor. Çiftçilerimiz nakliye sorunu var. Kamyon bulamayınca traktörlerle eve götürüyorlar. TMO'nun deposu doldu. Eski usul sitemiyle kanal açarak düzenleme yaptılar. Çiftçilerimiz buğdayını buraya getirerek döküyor” diye konuştu.