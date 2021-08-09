İhlas Haber Ajansı

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Ambulansla otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Gaziantep’te, vakadan dönen ambulans ile otomobil çarpıştı.

Gaziantep'te, vakadan dönen ambulans ile otomobil çarpıştı. Kazada ambulansta bulunan 3 sağlık çalışanı yaralandı.


Kaza gece geç saatlerde Şahinbey ilçesi Kavaklık Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, vaka dönüşü seyir halindeki ambulans ile düğün konvoyunda bulunan 27 D 6679 plakalı Renault marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen ambulansta bulunan 3 sağlık çalışanı yaralandı. Yaralı sağlık çalışanları, olay yerine gelen başka ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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