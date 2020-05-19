Ameliyat oldu, korona virüse yakalandı

Gaziantep'te anjiyo olduktan birkaç gün sonra rahatsızlanan hastaya korona virüs teşhisi konuldu. Hastayı ameliyat sonrası 47 kişinin ziyaret ettiği belirlendi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde ikamet eden 63 yaşındaki Ö.S. kalp damarlarındaki tıkanıklıktan dolayı geçen hafta Gaziantep'teki özel bir hastanede anjiyo oldu. Geçtiğimiz Cumartesi günü tekrar rahatsızlanan Ö.S. göğüs ağrısı ve öksürük şikayeti ile İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanedeki tahlil ve tetkiklerin sonucunda hastada korona virüs (Covid-19) tespit edildi. Hasta tedavisinin yapılması için Gaziantep merkezde bulunun özel hastaneye sevk edildi.

Yeşilyurt Mahallesi'ndeki ilk vaka

Yeşilyurt Mahallesi'nde tespit edilen ilk vakanın 63 yaşındaki Ö.S. olması nedeniyle gözler anjiyo olduğu özel hastaneden gelecek açıklamaya çevrildi.

47 kişi geçmiş olsuna geldi

Bilgiyi alan İslahiye İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri filyasyon çalışması için İslahiye'ye 14 kilometre uzaklıktaki Yeşilyurt Mahallesi'nde çalışma başlattı. Ö.S. geçirdiği ameliyat sonrasında geçmiş olsun ziyaretine gelen komşu ve akrabalarını tespit etti. Yapılan filyasyon çalışması sonrasında hastanın evine ziyarete gelen 9 hanede ikamet ettiği öğrenilen 47 kişi olduğu tespit edildi. Temas kurduğu tespit edilen kişiler 14 gün boyunca evden çıkmamaları konusunda uyarıldı. Durumun Jandarmaya bildirilmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekip, tespit edilen 9 hanenin kapı girişlerine bant çekti. Kapının üzerine uyarıcı yazı asıldı. Karantinaya alınan 9 hanede yaşayan şahısların ihtiyaçları İslahiye Kaymakamlığına bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından karşılanacağı öğrenildi.