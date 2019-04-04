Ameliyatla şeker hastalığından kurtuldu

Gaziantep'te yaşayan ve 10 yıldır şeker rahatsızlığı bulunan tekin Soyak, Gaziantep Özel Hatem Hastanesi'nde yapılan başarılı operasyon ile eski sağlığına kavuştu.

10 yıldır diyabet rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Tekin Soyak, son 2 yıl içerinde de yüksek dozda insülin kullanarak hastalığını kontrol etmeye çalışıyordu. İnsülin kullanmasına rağmen şekeri 350-400'lerde seyreden Tekin, hastalığın tedavisi için Özel Hatem Hastanesi Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emin Yılmaz'a başvurdu. Hatem Obezite ve Diyabet Cerrahisi ekibinin kontrolü ve yapılan tetkiklerin ardından Tekin Soyak için ameliyat kararı verildi. Tip 2 olarak bilinen şeker hastalığının Türkiye'de ve dünyada çok önemli bir hastalık olduğuna dikkat çeken Opr. Dr. Emin Yılmaz, hastanın gerçekleştirilen ameliyatın ardından sağlığına kavuştuğunu ifade etti. Yılmaz, "Şeker ameliyatı uygulayabileceğimiz kişiler, Tip 2 şeker hastası olsa bile hala pankreasında insülin hormonu üretebilecek yeterli miktarda hücre olması gereken hastalardır. Bu hastalar ameliyat olduğunda zaman başarı şansı yüzde seksenbeş , doksan oranlarında. 10 yıldır diyabet hastalığı ile mücadele eden hastamız yüksek dozda insülin kullandığı halde bir türlü şekeri düzenlenememiş şekilde polikliniğimize başvurdu. Obeziteve Diyabet Cerrahisi ekibimizle muayene ve tetkikler sonucunda laparoskopik (kapalı şeker ameliyatı) olmasına engel bir durum olmadığını tespit ettik. Ameliyatlar laparoskopik yani kapalı şekilde yapılmaktadır ve beş ya da altı tane küçük delikten yapılan ameliyatlardır. Hastamızın başarılı bir şekilde laparoskopik şeker (diyabet) ameliyatını gerçekleştirdik. Obezite ve Diyabet Cerrahisi ekibimizden Dahiliye Uzmanı Dr.Halil Kalli tarafından da takip edilen hastamızın şekeri 130 seviyelerinde. Hastamız ameliyattan sonra beslenme düzeni için Obezite ve Diyabet Cerrahisi ekibimizden Diyetisyen Saadet Tayşi tarafından da takip ediliyor" dedi.

İnsülinden ve şeker hastalığı için kullandığı ilaçlarından kurtulduğundan belirten Tekin Soyak, ise mutluluğunu dile getirerek, Hatem Hastanesi doktor ve görevlilerine teşekkür etti. Soyak, “10 yıldır şeker hastasıydım. Elimden gelen bütün diyetleri yaptım. Her şeyi uyguladım. İnsülin ve ilaç kullanıyordum. Bunlar hiçbir şekilde fayda etmedi. Hayat standartlarımı yükseltmek istiyordum. Daha sonra birçok hastanın şeker ameliyatı ile hastalıktan kurtulduğunu öğrendim. Gaziantep Özel HATEM Hastanesi'nde bu ameliyatın başarılı bir şekilde uygulandığı bilgisine ulaştım ve Op.Dr. Emin Yılmaz Bey ile temasa geçtim . Bir çok araştırmada bulundum ve ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyatım çok başarılı geçti, bir sıkıntım olmadı ve sağlık durumum iyi. Şekerim normal seviyelere düştü ve artık insülin kullanmıyorum. Her şey yolunda. Ameliyatımı başarılı bir şeklide gerçekleştiren Dr. Emin başta olmak üzere, güler yüzleriyle mesleğini icra eden hastane çalışanlarına teşekkür ederim" diye konuştu.