Ampute Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi heyecanı yarın Gaziantep'te başlıyor. Lig öncesi basın mensupları ile bir araya gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, değerlendirmelerde bulundu.

Akkent Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, konuşan Başkan Tahmazoğlu, "Takımımız son iki yıldır Türkiye şampiyonu. Üç defa Türkiye Kupası'nı kazandı. Milli takımımızın bel kemiği Şahinbey Belediyespor, 5 sporcu ve antrenör gönderdik. Milli takımımız dünya ikincisi oldu. Biz de emeği geçen oyuncularımızı ve antrenörümüzü 480 Cumhuriyet altınıyla ödüllendirdik. Avrupa Ampute Şampiyonlar Ligi, ilk defa Gaziantep'te yapılacak. Ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Hazırlığımızı yaptık, başarılı şekilde tamamlayacağız. Takımımızdan şampiyonluk bekliyoruz. Polonya, Azerbaycan, Gürcistan, İtalya'dan takımlar katılacak. İngiltere, Rusya, Fransa pandemi nedeniyle katılmaktan vazgeçtiler. Tüm takımlara başarılar diliyorum" dedi.

Şampiyonlar Ligine ise Şahinbey Belediyespor'un yanı sıra Azerbaycan'ın Karabağ, Polonya'nın Legia Varşova, İtalya'nın Vicenza Calcio ve Gürcistan'ın AFC Tiflis takımları mücadele edecek. Turnuvada, EAFF tarafından atanan 3'ü Türk olmak üzere 8 hakem görev alacak. Organizasyon, 23 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Toplantının ardından Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Başkanı Mateusz Widlak ve beraberindekiler tesislerde incelemelerde bulundular.