Ampute'de Şampiyonlar Ligi maçları Türkiye'de oynanacak

Şahinbey Belediyesi'nin yoğun çalışmaları sonrasında Gaziantep'te bir ilk daha yaşanacak ve EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi 21-23 Mayıs 2021 tarihinde Gaziantep'te oynanacak.

Ampute Süper Ligi'nin son şampiyonu Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı 21-23 Mayıs 2021 Gaziantep'te düzenlenecek olan EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına hazırlanıyor. Gaziantep'e alınan Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında 8 ülkenin şampiyonları karşı karşıya gelecek.

Tahmazoğlu: "Önemli bir organizasyon"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi maçlarının Gaziantep'e renk getireceğini belirterek, “Korona virüsten dolayı uzun süre birçok spor dallarından uzak kaldık. Ancak, yavaş yavaş tüm spor dalları normale dönmeye başlayacak. Ampute Süper Ligi'nde Gaziantep'imizi başarıyla temsil eden ve şehrimize birçok kupalar kazandıran Ampute takımımız 21-23 Mayıs 2021 tarihinde Şampiyonlar Lig'inde boy gösterecek. Böylesi önemli bir organizasyonun şehrimizde düzenlenmesi içinde gerekli görüşmeler yapıldı. Yapılan görüşmeler sonrasında EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nin ilimizde düzenlemesi bizleri mutlu etti. 8 ayrı ülkenin şampiyonları Gaziantep'te karşı karşıya gelecek. Şehrimizin ve ülkemizin tanıtımı anlamında önemli organizasyon olacak. Hedefimiz bu organizasyonda da şampiyon olarak, şehrimize Şampiyonlar Lig'i kupasını getirmek istiyoruz” diye konuştu.