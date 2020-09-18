Anadolu kulüplerine büyük destek

Yıllardır Türk futboluna ve spora verdiği destekle dikkatleri üzerine çeken Altunkaya Şirketler Grubu'nun markalarından biri olan Mahmood Coffee, 2020-2021 futbol sezonunda Gaziantep FK, Hes Kablo Kayserispor, İH Konyaspor ve Ankaragücü takımlarına forma sırt sponsoru oldu.

Sponsorluk hakkında açıklamalarda bulunan Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, "Markamızla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da spora destek vermeye devam edeceğiz. Altunkaya Şirketler Grubu olarak sporun birleştirici ve tamamlayıcı gücüne inancımız her zaman tamdır. En büyük temennimiz; takımlarımızın verimli bir sezon geçirmesidir. Sponsorluk anlaşmalarımızın, hem markamız hem de tüm takımlarımız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Gücümüzün yettiği son noktaya kadar sporun ve sporcuların arkasındayız" dedi.

Mahmood Coffee

Gaziantep merkezli ve Türkiye'nin en büyük ihracatçılarından biri olan Altunkaya Şirketler Grubu'nun en değerli markalarından biri olan Mahmood Coffee, dünyanın en kaliteli kahve çekirdeklerinden ürettiği ürünlerle yerli mühendis ve yerli üretim gücünü Türkiye'ye ve bütün dünyaya sunmak için çalışıyor.

Mahmood Coffee, 30 yılı aşkın tecrübesiyle global ve inovatif bir marka olma yolunda ilerleyen bir aile şirketi. Geniş ürün yelpazesiyle tüm kahveseverlere hitap etmekte. Türkiye'de sıklıkla tüketilen kahve çeşitlerini tüketicinin beğenisine sunan Mahmood Coffee, cappuccino ve kapsül kahve gibi yeni nesil kahve ürünlerini de geliştiren ve tüm dünyadaki müşterilerine ulaştıran uluslararası bir marka. Kahve dışında; sıcak çikolata ve salep gibi alışkın olduğumuz geleneksel lezzetleri de en hijyenik şekilde üretmekte. Yüzde 100 yerli sermayeli olan Mahmood Coffee, Türkiye ekonomisi ve kalkınması için tam kapasite çalışmakta.