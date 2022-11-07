Anadolu uygarlıklarından izler sanatseverlerle buluşacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Anadolu'nun kültürel dokusunun oluşmasına katkı sağlayan tarihi mirasın sanat yoluyla aktarıldığı ‘'Anadolu Uygarlıklarından İzler Anadolu'da'' projesine ev sahipliği yapıyor.

Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden olan Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'nde 8 Kasım 2022 Salı günü saat 15.00'de gerçekleşecek sergide, Türk sanatının seçkin temsilcilerinin ürettiği 60'ın üzerinde eser sanatseverlerle buluşacak.

Bilgin Canaz'ın ‘Ney', Çağatay Akyol'un ‘Arp' dinletilerinin de yer alacağı program, Anadolu uygarlıkları ve sanatla ilgili panele de ev sahipliği yapacak. Panel Gaziantep üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonu'nda aynı gün saat 10.00'da başlayacak.

Geçmişi bugüne taşıyan Anadolu Uygarlıklarından İzler Anadolu ‘da sanat projesi geçmişle bugün arasında bağ kurarken, çağın plastik değerleriyle ve özgün yorumlarıyla da bugünden geleceğe iz bırakacak bir koleksiyonu sanatseverlerle buluşturuyor. Sergide resim, heykel ve seramik eserler sanat severlerle buluşacak.

2019 yılında planlaması yapılan ve ilk etkinliği İstanbul'da gerçekleştirilen Anadolu Uygarlıklarından İzler seri projesi çerçevesinde İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Sofya, Filibe, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve İstanbul AKM olmak üzere beş faaliyet gerçekleştirilirken bu faaliyetlerin üçü Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla yapıldı. Yapılacak yeni organizasyona ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de destek veriyor.