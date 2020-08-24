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Anahtarlık görünümlü suikast silahı ele geçirildi

Gaziantep’te polisin şüphelendiği kişiden üzerinde, içinde iki mermi ile ateşlemeye hazır halde anahtar şeklinde suikast silahı ele geçirildi.

Gaziantep'te polisin şüphelendiği kişiden üzerinde, içinde iki mermi ile ateşlemeye hazır halde anahtar şeklinde suikast silahı ele geçirildi.


Polis durumundan şüphelendiği bir şahsı Şahinbey ilçesine bağlı Konak Mahallesi'nde durdurarak üzerinde arama yaptı. Yapılan arama sonucu görünüm olarak anahtarlığa benzeyen suikast silahı ele geçirildi. Silah üzerinde yapılan incelemede ise içinde ateşlemeye hazır iki mermi olduğu belirlendi.


Olayla ilgili şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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