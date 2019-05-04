Anestezi uzmanları buluştu

Dr. Şebnem Rumeli Atıcı, “Anestezi uzmanları riskli hasta takibinde ciddi deneyimlere sahiptirler, operasyon odaları dışında da zor hastaların takibinde sorumluluk almaktadırlar” dedi.

Prof. Dr. Atıcı, saha çalışması kapsamında SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde bölgemizdeki anestezi doktorlarıyla tanışma ve karşılıklı görüşmelerde bulunmak amacıyla bir araya geldi.

Anestezi uzmanlarının hasta takibinde her türlü kritik durum için yetkinlik kazanarak mezun olduklarını ifade eden Prof. Dr. Atıcı, uzmanlara meslekteki yeniliklerin duyurulması ve hastalara yeni tekniklerin uygulanabilmesi için bölgede TARD'ın bilimsel etkinlikler düzenleyeceğini söyledi.

Prof. Dr. Atıcı, anestezi uzmanının sadece ameliyathanelerde değil, ameliyathane dışında hastanın uyutularak işlem yapılması gereken pek çok klinikte, yoğun bakımlarda ve kronik ağrılı hastalara yapılacak girişimler için hizmet verdiklerini ancak koşullarının bu hizmetler için ciddi sıkıntılar içerdiğine vurgu yaptı.

Karşılıklı iletişim içerinde geçen toplantıda uzmanların sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Atıcı, Anestezi Derneği'nin uzmanların sorunlarına yönelik çözüm aşamalarına nasıl katkıda bulunduğunu anlattı.