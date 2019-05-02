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Anestezi Uzmanları Buluşuyor

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) Çukurova Şube Başkanı Prof.

Dr. Şebnem Rumeli Atıcı, 3 Mayıs 2019 Cuma günü SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde anestezi uzmanlarıyla bir araya gelecek.


Prof. Dr. Atıcı saha çalışması kapsamında bölgemizdeki anestezi doktorlarıyla tanışma ve karşılıklı görüşmelerde bulunmak amacıyla bir araya gelecek.


Etkinlik, SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonu'nda 3 Mayıs 2019 Cuma günü saat 15.00'te başlayacak.


Sani Konukoğlu Uygulama Ve Araştırma Hastanesi


Çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen hastanede, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Tıbbi / Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Nefroloji, Hematoloji, Terapötik Aferez Merkezi, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Pediatri, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite Merkezi, Periton Diyalizi Merkezi, GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanıyor.

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