İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aniden bastıran yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı

Gaziantep’te güne güneşli bir hava ile uyanan vatandaşlar, aniden bastıran sonbahar yağmuruna hazırlıksız yakalandı.

Gaziantep'te güne güneşli bir hava ile uyanan vatandaşlar, aniden bastıran sonbahar yağmuruna hazırlıksız yakalandı.


Gaziantep'te günlerdir devam eden güneşli ve sıcak havalar bu sabah itibariyle yerini yağmura bıraktı. Kentte, güne güneşli bir hava ile uyanan vatandaşlar, kara bulutların toplanmasının ardından bardaktan boşalırcasına yağan yağmura hazırlıksız yakalandı. Yağmur nedeniyle ıslanmak istemeyen vatandaşların bir kısmı koşarak ilerlemeye çalışırken, bazı vatandaşlar ise saçak altlarına sığındı. Yağan yağmur sonrası trafikte de aksamalar yaşanırken, bazı yollarda su birikintileri oluştu.


Kentte yağmurun gün içinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.