Anka ailesi bu nikahta buluştu

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen nikah törenine Boztoprak ve Harputluoğlu aileleri, Özel Gaziantep Anka Hastanesi yönetici, doktor ve çalışanları, ile iş ve siyaset dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Davetlilerin alkışları eşliğinde salona giren çiftin nikah şahitliklerini Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan yaptı. Nikahı kıydıktan sonra nikah cüzdanını geline veren nikah memuru, genç çifte mutluluklar diledi. Nikah törenine katılanlar genç çiftin mutluluğunu paylaşmanın sevincini yaşarken, ömür boyu mutluluğa “evet” diyen Merve ve Enes kendilerini bu mutlu günde yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür etti.